Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik\'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
16.08.2025 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri'nde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçeye bağlı Yüzbaşı Mahallesi Sorgun mevkisinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Kaynak: AA

Pazaryeri, İtfaiye, bilecik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Kenan İmirzalıoğlu’ndan eşi Sinem Kobal’a özel doğum günü sürprizi Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
Kerem Aktürkoğlu’nun transfer rotası değişti Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi Kerem Aktürkoğlu'nun transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Bakan Şimşek ’Tarihi zirve’ diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi Bakan Şimşek 'Tarihi zirve' diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı

07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 08:39:57. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.