Bilecik’te Bahar Festivali Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik’te Bahar Festivali Düzenlendi

Bilecik’te Bahar Festivali Düzenlendi
17.05.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme engellilere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla Bilecik'te bahar festivali yapıldı.

Altınokta Körler Derneği Bilecik Şubesi tarafından "Baharın sesi, Bilecik'in enerjisi" temasıyla bahar festivali düzenlendi.

Kentteki Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kurulan stantlarda, "Atık değil sanat" projesi kapsamında cam şişe gibi atık malzemelerden hazırlanan dekoratif ürünler sergilendi.

Festivalde, ayrıca görme engelliler tarafından hazırlanan el işi ürünlerinin tanıtımı yapıldı ve beyaz baston kullanımına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi.

Katılımcılar, kabartmalı ve dokunarak ayırt edilebilecek şekilde tasarlanan özel okey takımlarıyla oyun oynadı.

Şube Başkanı Çiler Kocaman, AA muhabirine, görme engellilerin yaşamın birçok alanında çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.

Kocaman, görme engellilerin toplumun diğer kesimleriyle aynı yaşamı sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz de oyun oynuyoruz, yemek yapıyoruz, ev işi yapıyoruz. Aslında aramızda hiçbir fark yok. Bu etkinlikle hem farkındalık oluşturmak hem de vatandaşlarımızın bizimle bir gün geçirmesini istedik. Dernek olarak, yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmiyor aynı zamanda görme engelli bireylerin toplumda daha görünür, daha erişilebilir ve daha eşit bir yaşam sürmesi adına güçlü bir farkındalık çağrısı yapıyoruz."

Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan da engellerin değil birlikteliğin konuşulduğu bu güzel atmosferin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenlik, görme engellilerin verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik’te Bahar Festivali Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:07:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Bilecik’te Bahar Festivali Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.