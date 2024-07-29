Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.
Saraycık köyü mevkisinde arazi yangını ihbarı üzerine olay yerine orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 3 arazöz, ilk müdahale aracı ve 3 itfaiye müdahalesi sonucu çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Jandarma, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te çıkan arazi yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?