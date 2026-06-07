Bilecik'te İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te İki Firari Hükümlü Yakalandı

07.06.2026 14:55
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Bilecik'te 8 suçtan 13 ay, 3 yıl 9 ay cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, Söğüt ilçesinde 8 farklı suçtan 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü'yü (31) ve Osmaneli ilçesinde de hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.F'yi (44) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bayırköy Beldesinde de devriye sırasında 81 KF 075 plakalı otomobilin yapılan sorgulamasında, Düzce'den çalındığı tespit edildi.

Otomobil, jandarma tarafından otoparka çekildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bilecik, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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