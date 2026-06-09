Bilecik'te Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik\'te Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı
09.06.2026 15:16
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Bilecik-Bozüyük yolunda kamyonet devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

S.E.K, idaresindeki 26 HN 698 plakalı kamyonet Bilecik- Bozüyük kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bozüyük, Bilecik, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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