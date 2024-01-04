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Bilecik'te Mahalli İdareler Seçimleri için Seçmen Listeleri Askıya Çıkarıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Mahalli İdareler Seçimleri için Seçmen Listeleri Askıya Çıkarıldı

Bilecik'te yapılacak olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan ve muhtarlıklara teslim edilen listeler, vatandaşların isimlerini kontrol edebileceği şekilde asıldı. Listeler 17 Ocak Çarşamba gününe kadar askıda kalacak olup, isimlerini bulamayan vatandaşların il veya ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilecik\'te Mahalli İdareler Seçimleri için Seçmen Listeleri Askıya Çıkarıldı
04.01.2024 - 13:21,
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Bilecik'te, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan, muhtarlıklara teslim edilen listeler, vatandaşların isimlerini kontrol edebileceği şekilde asıldı.

17 Ocak Çarşamba gününe kadar askıda kalacak listelerde isimlerini bulamayan vatandaşların, il veya ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA
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