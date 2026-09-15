Bilecik'te motosiklet hafif ticari araca çarptı, 16 yaşındaki sürücü yaralandı
Bilecik'te Beyce köyü mevkisinde motosikletin karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpması sonucu 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'te, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.E.S'nin (16) kullandığı 20 ARH 256 plakalı motosiklet, Beyce köyü mevkisinde karşı yönden gelen R.B. idaresindeki 11 ABU 787 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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