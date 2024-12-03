Bilecik'te narkotik suçlarla mücadele ve istihbarat ekiplerinin yaptığı uygulamada gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, koordineli olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kent merkezindeki uygulamada, şüpheli araç ve 2 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda 198,39 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıca madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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