Bilecik'te sağanak yollarda birikintilere yol açtı, vatandaşlar dükkanlara sığındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yer yer etkisini artırarak cadde ve yollarda su birikintileri oluşturdu. Islanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığınan vatandaşların yanı sıra sürücüler ve yayalar da su birikintileri nedeniyle güçlük yaşadı.
Bilecik kent merkezinde sağanak etkili oldu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.
Kaynak: AA
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