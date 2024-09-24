Bilecik'te Sağlık Tesisleri Toplantısı - Son Dakika
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Bilecik'te Sağlık Tesisleri Toplantısı

Bilecik\'te Sağlık Tesisleri Toplantısı

Bilecik'te 2024 Yılı Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı, sağlık hizmetleri ele alındı.

24.09.2024 13:51
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Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğünce "2024 Yılı Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, hastane yönetimiyle bir araya geldi.

Hastanenin genel işleyişinin ele alındığı toplantıda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), poliklinik, acil servis, görüntüleme ile ameliyathane hizmetlerine dair değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Damkacı, sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin devamlı yenilendiğini vurguladı.

Sağlık personellerinin 7 gün 24 saat esasıyla, özveriyle çalıştıklarını belirten Damkacı, kentteki sağlık hizmeti kalitesinin daha da ileriye taşınması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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