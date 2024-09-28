Bilecik\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'te arazi ve makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Merkeze bağlı İlyasbey köyünde araziden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğünce 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 pikap ve bir ilk müdahale aracı sevk edildi.

59 personel ile köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangında 1 hektar makilik alan ve arazinin zarar gördüğü öğrenildi.