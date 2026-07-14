Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te, otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Selbükü köyü yakınlarındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler, 8 personel, 2 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda su tankeri ve ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınıp civardaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.