Bilecik'te Yangın Söndürüldü

10.03.2026 13:07
Bilecik'te iki katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bilecik'te iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Bakırköy beldesinde İlhan A'ya ait iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kullanılmaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

12:12
