Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bozüyük'te iş ve istişare toplantısına katıldı

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(BİLECİK)- Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bozüyük'te Bozüyük Sanayici ve İş Adamları Derneği (BOZSİAD) tarafından düzenlenen iş ve istişare toplantısına katıldı.

Bozüyük Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Grand Çalı Otel'de düzenlenen iş ve istişare toplantısına Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ilçe kaymakamlığına vekalet eden Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik ve Oda Yönetimi, BOZSİAD Başkanı Hakkı Öztekin ve dernek yönetimi katıldı.