Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden motosiklet konvoyuna katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden motosiklet konvoyuna katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi\'ni ziyaret eden motosiklet konvoyuna katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Motosiklet Derneği üyeleri tarafından düzenlenen motosiklet konvoyuna katılarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Konvoy, Valilik binasından başlayarak Türbeye kadar devam etti. Vali Aygöl, konvoydaki motosiklet tutkunlarına teşekkürlerini iletti.

12.02.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Motosiklet Derneği üyelerince Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan motosiklet konvoyuna motorla eşlik etti.

Valilik binasından başlayan konvoy, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kadar sürdü.

Türbede dua eden, ardından alp kıyafetli personelle saygı nöbeti tutan grup, Valiliğe dönerek etkinliği sona erdirdi.

Vali Aygöl, programa katılan motosiklet tutkunlarına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bilecik Valiliği, Ertuğrul Gazi, Motosiklet, Bilecik, Kültür, Valilik, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden motosiklet konvoyuna katıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:53:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden motosiklet konvoyuna katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement