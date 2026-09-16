Bilecik Valisi Sözer, 39. Ahilik Haftası\'nda esnaf temsilcilerini ağırladı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 39. Ahilik Haftası nedeniyle Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ile esnaf ve sanatkarların temsilcilerini kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Sözer, Balta ve diğer temsilcilerden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Sözer, daha sonra misafirlerinin 39. Ahilik Haftası'nı tebrik etti.

Açıklamada kabulündeki görüşlerine yer verilen Sözer, Ahiliğin dürüstlük, dayanışma, kardeşlik ve helal kazanç gibi kavramlarla özdeşleştiğini belirtti.

Ahiliğin toplumsal hayatta önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Sözer, Balta ve diğer temsilcilere çalışmalarında "başarılar" diledi.