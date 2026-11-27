Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesindeki asfalt serim çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyüksusuz ve Küçüksusuz köylerine ulaşım sağlayan yollarda, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmaları inceleyen Sözer, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sözer, daha sonra yolların vatandaşlara "hayırlı olmasını" diledi.

İnceleme sırasında Sözer'e, Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer eşlik etti.