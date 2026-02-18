Bilim Kafe ile Bilim Her Yerde

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) bünyesinde kurulan Bilim İletişimi Ofisi, birinci yılını doldurdu. Bir yılda düzenlenen 1200 Bilim Kafe etkinliğiyle bilim, köylerden şehir merkezlerine, tarlalardan tarihi mekanlara taşındı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; bilim artık yalnızca üniversite kampüslerinde değil köy kahvelerinde, tarlalarda, maden sahalarında, vapurlarda ve tarihi mekanlarda konuşuluyor. YÖK bünyesinde kurulan Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda üniversiteler, 2025 yılı boyunca düzenledikleri 1200 Bilim Kafe etkinliğiyle yüz binlerce vatandaşı bilimle buluşturdu. Üniversitelerde üretilen bilginin toplumla daha güçlü bağ kurmasını sağlamak, bilim insanlarının çalışmalarını ülkeye ve dünyaya tanıtmak, bilimsel üretimi iletişim yoluyla teşvik etmek ve özellikle genç kuşaklara ilham vermek amacıyla 17 Şubat 2025'te kurulan Bilim İletişimi Ofisi, amacı doğrultusunda 1 yıl boyunca üniversitelerin düzenlediği 'Bilim Kafe' etkinlikleriyle akademisyenleri doğrudan toplumla buluşturdu.

81 İLDE EŞ ZAMANLI BİLİM SEFERBERLİĞİ

Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda yürütülen çalışmaların en dikkat çekici adımı, 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinlikleri oldu. 150'yi aşkın üniversitenin katılımıyla düzenlenen organizasyon, dünyanın en geniş kapsamlı bilim toplum buluşması olarak tarihe geçti. Bu 2 günde akademisyenler, bilimi kürsülerden değil hayatın içinden anlattı. Köy kahvelerinde tarım, tarlalarda toprak sağlığı, madenlerde iş güvenliği, vapurlarda çevre bilinci, huzurevlerinde sağlıklı yaşlanma konuşuldu. Bilim, her yerde ilk kez bu kadar doğrudan, sade ve erişilebilir oldu. İlerleyen dönemde ise Bilim İletişim Ofisi'nin yeni çalışması 'Bilim Vatan' projesi kamuoyuyla paylaşılacak.

'BİLİMİ TOPLUMLA BULUŞTURMAK VAZGEÇİLMEZ BİR ADIMDIR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, bilim ve toplum buluşmalarının, bilginin toplumla doğrudan temas kurduğu, üniversite ile vatandaş arasında güçlü bir köprü oluşturan son derece kıymetli platformlar olduğunu ifade etti. Bilimin, dört duvar arasına sığmayacak kadar hayati değer olduğunu belirten Özvar, "Üniversitelerimizde üretilen bilginin kampüs sınırlarını aşarak vatandaşlarımızla buluşması, hem akademik çalışmaların toplumsal karşılığını güçlendirmekte hem de üniversitelerimizin görünürlüğünü artırmaktadır. Bilim toplum buluşmaları sayesinde üniversitelerimiz, bulundukları bölgenin sorunlarını yerinde gözlemleme, vatandaşlarımızı doğrudan dinleme imkanı bulmaktadır. Bu etkileşim, bilgiyi paylaşmanın ötesinde ortak akılla çözüm üretmeyi de güçlendirmektedir. Üniversitelerimiz artık yalnızca eğitim ve araştırma kurumları değil aynı zamanda bölgelerinin kalkınmasına yön veren, sorunlara bilimsel çözümler üreten ve toplumsal dönüşüme katkı sunan öncü kurumlardır. Bilimi toplumla buluşturmak hem akademinin hem de toplumun güçlenmesi açısından vazgeçilmez bir adımdır" dedi.