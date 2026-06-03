Bilirkişilik Eğitimi Sertifikaları Dağıtıldı - Son Dakika
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Bilirkişilik Eğitimi Sertifikaları Dağıtıldı

Bilirkişilik Eğitimi Sertifikaları Dağıtıldı
03.06.2026 21:37
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Adana ve Mersin'de 42 kursiyere bilirkişilik eğitimini tamamladıkları için sertifikalar verildi.

Adana ve Mersin'de bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan 42 kursiyere sertifikaları verildi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ve Çağ Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Bilirkişilik Temel Eğitimi Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için tören düzenlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Yücel Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, "Bilirkişilik Temel Eğitimi"ni alan 42 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, AA muhabirine, Çağ Üniversitesi'yle önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitime katılanlardan olumlu yönde geri dönüş aldıklarını anlatan Karslıoğlu, "Böyle eğitimler düzenlediğimiz için mutluyuz, gururluyuz. DAİMFED olarak bu tür etkinliklere devam edeceğiz." dedi.

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç da üniversite olarak sektörle işbirliği halinde olduklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu çalışmaları diğer meslek gruplarına yaygınlaştırmak suretiyle toplumsal katkı fonksiyonumuzu daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Törene, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haşim Kelebek, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilirkişilik Eğitimi Sertifikaları Dağıtıldı - Son Dakika

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