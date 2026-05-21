21.05.2026 14:42
Ankara Üniversitesi'nde bilişim projeleri sergilendi, gençler kariyer fırsatları buldu.

Ankara Üniversitesi ve Teknokent işbirliğinde "Bilişim Proje Pazarı ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği ile Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunun son sınıf öğrencilerinin yaklaşık 1 yıllık projeleri sergilendi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan, teknolojinin hızla değiştiği bir çağda yaşadıklarını, yapay zeka, siber güvenlik gibi dijital dönüşüme kadar birçok alanda yalnızca teknik gelişmelerden değil toplumsal dönüşümün ve küresel rekabetin de merkezinde yer aldıklarını söyledi.

Üniversitelerin rolünün sadece bilgi üretmek olmadığını söyleyen Orhan, üreten, çözüm geliştiren, girişimcilik ruhunu destekleyen ve gençleri geleceğe hazırlayan merkezler olmasının zorunluluk olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Orhan, "Bugün burada gördüğümüz ve göreceğimiz her proje, her fikir ve her iş, yaptığımız bir çalışma yarının teknoloji şirketine, sosyal inovasyona ya da uluslararası başarıya dönüşecektir." dedi.

Orhan, üniversite, Teknokent, sektör ve öğrencilerin bir araya gelmesinin bilginin, cesaretin, üretimin ve umudun aynı hedef içerisinde birleşmesi olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ise öğrencilerin ortaya çıkardığı 60'ın üzerinde projenin etkinlikte sergileneceğini belirtti.

Öğrencilerin kısıtlı imkanlarla projelerini çıkarmış olmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Kadıoğlu, "Hepiniz bundan sonraki hayatınızda çok önemli ve imkanlar dahilinde çok iyi projeler gerçekleştirebileceksiniz. Sadece ülkemize değil, aynı zamanda bütün dünyaya da yararlı projeler üretebileceğinize inanmaktayız. İleride yapay zeka, insanın daha kolay ve daha hızlı düşünmesine neden olabilecektir. Aynı zamanda yapay zeka, enerjinin daha verimli ve daha etkin kullanımına da yön verecektir. O yüzden birçoğunuzun projesinde yapay zekanın da kullanımı son derece bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu, etkinlik sonunda yapılan oylama ile projelerin ödüllendirileceğini söyledi.

Etkinlikte, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Osmanoğlu ve Ankara Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Güray Değerli de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

