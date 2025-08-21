Bilişim Suçlarına Operasyon: 55 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Bilişim Suçlarına Operasyon: 55 Şüpheli Yakalandı

21.08.2025 08:59
20 ilde düzenlenen operasyonda 55 bilişim suçu şüphelisi yakalandı, 23'ü tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim suçlarına yönelik 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüphelinin yakalandığını, 23'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 20 ilde 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması', 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden, 23'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
