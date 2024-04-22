Bilkent Şehir Hastanesi\'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi

Güncel

Bilkent Şehir Hastanesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin konferans salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hastanelerde ve diğer büyük kurumlarda bu özel günleri kutlamanın büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Adıgüzel, "Bütün güzellikler nasıl oluyorsa bu hastanede bir araya geliyor. Hastanemizde yatmakta olan çocuklarımız güzel gösteriler hazırladılar. 'Bizim Orkestra' da sevilen şarkıları seslendirecek. Aynı zamanda bugün Çocuk Aktivite Alanı açılışını yapacağız." diye konuştu.

"Cumhuriyetin temel niteliklerini en iyi şekilde koruyacağız"

Hastanede tedavi gören çocuklardan Ayla Karaman da Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini söyledi.

Atatürk'ün dünya ölçeğinde eşsiz bir lider olduğunun altını çizen Karaman, şunları kaydetti:

"Biz çocuklar, dün olduğu gibi bugün de Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayarak Cumhuriyetin temel niteliklerini en iyi şekilde koruyacağız. Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün anlam ve önemini çok iyi kavramış Türk çocukları olarak, gelecek nesillerimize daha modern bir Türkiye bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yarının büyükleri olarak, en temel görevimiz budur."

Konuşmaların ardından hastanede tedavi gören çocuklardan Çiğdem Özdemir, Ayaz Yaşar Bilgili ve Yiğit Ertuğrul şiir okudu. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim gören özel gereksinimli ve üstün yetenekli öğrencilerin kurduğu "Bizim Orkestra" da konser verdi.

Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Demirci ve hastanede tedavi gören engelli çocuklar ile aileleri katıldı.

Program sonrasında palyaço gösterileri eşliğinde, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara hediyeler verildi, "Çocuk Aktivite Alanı"nın açılışı yapıldı.