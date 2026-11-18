Bingöl Dallıtepe'de rastlanan sarı benekli Türk semenderi cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Dallıtepe köyünde dere kenarında görülen sarı benekli Türk semenderi cep telefonuyla kaydedildi. IUCN listesinde 'Neredeyse Tehdit Altında' yer alan türün koruma altında olduğu belirlendi; semender kısa süre sonra doğal alanında gözden kayboldu.
Bingöl merkeze bağlı Dallıtepe köyünde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde 'Neredeyse Tehdit Altında' kategorisinde yer alan sarı benekli Türk semenderi görüntülendi.
Merkeze bağlı Dallıtepe köyü kırsalında gezen Güney Kişin, dere kenarındaki nemli bölgede daha önce hiç görmediği bir canlı fark etti. Semenderi cep telefonu kamerasıyla kayda alan Kişin, yaptığı araştırmada bu canlının Türkiye'de koruma altında bulunan sarı benekli Türk semenderi olduğunu belirledi. Semender, kısa süre sonra doğal yaşam alanında gözden kayboldu.
Haber-Kamera: Ahmet SAYILIR/Bingöl
Kaynak: DHA
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