Bingöl'de Orman Yangını Söndürüldü

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Murat köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Solhan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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