Bingöl\'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 SN 2204 plakalı otomobil, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde devrildi.
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
