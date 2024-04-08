Bingöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında programlar düzenlendi.
Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Orhan ve beraberindekiler törenin ardından Vali Ahmet Hamdi Usta'yı makamında ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Orhan, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Kutlandı - Son Dakika
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe sakinlerinin ve bölgeye tatile gelen vatandaşların huzurlu ve rahat bir bayram geçirebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.
Şişli Belediye Meclisi'nin yeni dönem ilk toplantısı yapıldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli'de herkesi kucaklayarak eşit şekilde hizmet edeceklerini kaydetti.
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