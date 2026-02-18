Bingöl\'de yangın: 6 büyükbaş öldü

BİNGÖL'de ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş öldü, bitişiğindeki ev kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Haziran köyündeki ahırda, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, ahırın bitişiğindeki eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Ahırdaki 6 büyükbaşın öldüğü belirlendi. Alevlerin sıçradığı ev de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.