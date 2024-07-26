Bingöl'de yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.
Solhan Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda yaralı leylek gören bir kişi durumu, Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce teslim alınan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı.
Leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Leyleği bulan Fırat Çabadak, AA muhabirine, yolda yürürken gördüğü yaralı leyleği ilgililere teslim ettiğini belirterek, leyleğin tedavi edilip doğaya salınacak olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
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