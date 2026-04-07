Bingöl'de Yatırım Projeleri Toplantısı

07.04.2026 10:01
Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu, yatırım projeleri ve 2026 harcama planını değerlendirdi.

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2026 yılı ikinci döneminde yürüttükleri projelerin değerlendirmesi yapıldı.

Vali Çelik, yaptığı konuşmada, 146 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 14'ünün tamamlandığını belirtti.

Diğer 132 projeden 60'ında çalışmaların devam ettiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"61 proje ihale aşamasında olup 11 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar 19 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 37 milyar 78 milyon liradır. 2026 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 4 milyar 392 milyon lira olup 2026 yılı harcaması 443 milyon 477 bin lira ve önceki yıllar harcaması 16 milyar 286 milyon lira olmak üzere toplamda 16 milyar 729 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 45'tir."

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürlerince sorumlu oldukları alanlara ilişkin sunumların ardından, koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesiyle sona erdi.

Toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:05:59. #.0.4#
