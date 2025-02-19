Bingöl\'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

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BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçe, 1 belde ve 1 köyde eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyündeki tüm resmi ve özel okulların, 19 Şubat 2025 günü 1 gün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLU TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Valilik açıklamasında ayrıca Bingöl- Erzurum kara yolunun 0-14 kilometreleri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 09.00 itibarıyla TIR trafiğine kapatıldığını bildirildi.