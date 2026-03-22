Bingöl\'de Yol Ulaşım Sorunu Çözüldü

BİNGÖL'de sağanağın ardından Sancak beldesi Kartal mevkisinde yola çamur ve su birikmesi nedeniyle ulaşım aksadı. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Merkeze bağlı Sancak beldesi Kartal mevkisinde etkili olan sağanak sonrası yamaçtan akan su ve çamur, kara yoluna sürüklendi. Yol üzerinde biriken çamur ve su nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolda biriken çamur ve suyu temizledi. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
