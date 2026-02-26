Bingöl- Erzurum kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.
Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 20-49 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 10.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl-Erzurum Yolu Tır Geçişlerine Kapatıldı - Son Dakika
