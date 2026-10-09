Bingöl Genç'te havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin kurtarılıp doğaya bırakıldı

Bingöl Genç'te havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin kurtarılıp doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kültür Mahallesi'ndeki olayda mahsur kalan güvercinlerin sağlık durumu kontrol edildi ve doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin kurtarıldı
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.
Olay, Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın havalandırma boşluğuna düşen güvercinleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 güvercini kurtardı. Sağlık durumları kontrol edilen güvercinler, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına salındı.
Kaynak: DHA
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