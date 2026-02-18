Bingöl Valisi'nden Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl Valisi'nden Ramazan Mesajı

18.02.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çelik, Ramazan ayının barış, kardeşlik ve yardımlaşma vurgusunu yaptı.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının, varlık sebebini ve sorumlulukları hatırlatan, kulluk bilincini pekiştiren, kalpler arasında ülfet ve muhabbeti artıran, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren Kur'an ayı olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Ramazan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin gönüllerine dokunmak, hayır dualarına talip olmak, komşuluk ve akrabalık bağlarını güçlendirmek, ibadet, tefekkür ve sabırla nefislerimizi arındırmak ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için dua etmek adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Kur'an ayının kalplerimizden muhabbeti, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, tutacağımız oruçların ve edeceğimiz duaların kabul olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bingöllü hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyor, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran bu mübarek ayın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Valisi'nden Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:42:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bingöl Valisi'nden Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.