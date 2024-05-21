Binlerce yarasaya ev sahipliği yapan korku filmlerini aratmayan mağara - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Binlerce yarasaya ev sahipliği yapan korku filmlerini aratmayan mağara

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan ve binlerce yarasaya ev sahipliği yapan mağara, korku filmlerini aratmayacak bir ortam sunuyor. Mağara, macera severler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Mağaraya giriş için maske ve el feneri öneriliyor. Mağaranın içerisinde çökme meydana gelmiş olsa da, yaklaşık 130 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. Mağara, bir vatandaşın tapulu mülkiyeti içerisinde yer alıyor.

21.05.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korku filmlerini aratmayan mağara, binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor

Tevfik Öztürk: "Buraya gelenlerin maskesiz, el feneri olmadan ve bizden habersiz kesinlikle girmesinler"

Vecih Aşkar: "Bu mağara benim tapulu mülkümün içerisinde yer alıyor"

Kemal Korkmaz: "Bu mağara da korku filmlerini aratmayacak bir ambiyans var"

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan korku filmlerini aratmayan mağara, binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlara ait tapulu arazide bulunan mağara, macera severler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan ve Çan Mağarası olarak bilinen mağara, binlerce yarasaya ev sahipliği yapmasıyla bölge halkı tarafından biliniyor. Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bilinen Hatay'da ki çok sayıdaki mağaradan birisi olan Çan Mağarası, yaklaşık 130 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. İçerisinde çökme meydana gelen mağara, Vecih Aşkar isimli vatandaşın özel mülki içerisinde yer alıyor. Yarasaların çıkardığı seslerle korku filmlerini aratmayan bir ortamın oluştuğu mağaraya maskesiz ve el feneri olmadan girilmemesi tavsiye ediliyor.

"Buraya gelenlerin maskesiz, el feneri olmadan ve bizden habersiz kesinlikle girmesinler"

Mağarayı keşfetmeye gelen vatandaşlara maske ve el feneri uyarısında bulunan Tevfik Öztürk, "Burası 100 yıldır aynı şekilde kalıyor. Bu mağara normalde 4 km civarındaydı ama çökmeler olduğundan dolayı şimdi yaklaşık 130 metre civarındadır. Mağaranın içerisinde delikler. Deliklerden en alttan girince en üstte çıkılıyor. Mağaranın içi çok korkutucu ve ürpertici. Yarasaların sesinden ve mağaranın sıcaklığından dolayı gerçekten ürpertici bir yer. Buraya gelenlerin maskesiz, el feneri olmadan ve bizden habersiz kesinlikle girmesinler. Maskesiz girilmesin. Çünkü nefes almakta zorlanıyoruz. Çok sıcak olduğu için ter içinde kaldık. Anlatılması gerçekten zor ancak görülmesi gerekir. Muazzam ve muhteşem bir yer" dedi.

"Bu mağara da korku filmlerini aratmayacak bir ambiyans var"

Bu mağaranın korku filmlerini aratmayacak bir ambiyansının olduğunu söyleyen Kemal Korkmaz, "Burası büyük mağara, içeride binlerce yarasa var. Bu mağara da korku filmlerini aratmayacak bir ambiyans var. Çok güzel ve görülmeye değer bir yer. İçerisi çok sıcak ve terledik. Yarasaların gübresinin kokusu var. Mağaranın içerisine girince bir el feneri ve bir maske takarak girin. Görmek isteyen vatandaşlar gelsinler. Çok güzel bir yer" şeklinde konuştu.

"Bu mağara benim tapulu mülkümün içerisinde yer alıyor"

Mağaranın tapulu mülkü içerisinde olduğunu ifade eden Vecih Aşkar, "Büyük mağara normalde 2 kilometre ama yaklaşık 60 metreden sonrası çökme olmuş. Mağaranın içerisinde yarasalar var. İçeride 12 metre yükseklikteki oyuğun içinde yarasalar var. Milyonlarca değil ama baya yarasa var. Bu mağara benim tapulu mülkümün içerisinde yer alıyor. Buraya gelen ziyaretçileri görmeleri için gezdiriyoruz. Maske takmalısınız. Çünkü kapalı bir alan olduğundan yarasaların pislikleri, ortamın nemini değiştirdiği için insanlar nefes darlığı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Defne, Hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binlerce yarasaya ev sahipliği yapan korku filmlerini aratmayan mağara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Adana Demirspor’da yaprak dökümü devam ediyor Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 21:44:06. #1.13#
SON DAKİKA: Binlerce yarasaya ev sahipliği yapan korku filmlerini aratmayan mağara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement