Birecik'te 3 motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mezra Mahallesi yakınlarında plakasız 3 motosiklet zincirleme kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mehmet ve Yasin Şahin, İbrahim ve Nasır Görenler ile Aliş Genç yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.