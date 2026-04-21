Birecik'te Cadde Tabelası Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuncay Sonel'in adı taşıyan cadde, mahalle sakinlerinin talebiyle kaldırıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 2005-2008 yılları arasında kaymakamlık yapan Tuncay Sonel'in adının verildiği cadde tabelası, mahalle sakinlerinin talebi üzerine kaldırıldı.

5 Ocak 2020'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan gelişmelerin ardından, eski Birecik Kaymakamı olarak görev yapan Tuncay Sonel'in ismi caddeden kaldırıldı. Tuncay Sonel, 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında Birecik Kaymakamı olarak görev yaptı. 2024 yılında alınan Birecik Belediye Meclisi kararıyla ilçedeki bazı cadde ve sokaklara Sonel'in adı verildi.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ve Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen Tuncay Sonel'in ismini taşıyan caddeye ilişkin mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti, tabelanın kaldırılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Başvuruda, Sonel'in adının caddeye verilmesinin mahalle sakinleri arasında rahatsızlığa neden olduğu ifade edildi.

Belediye tarafından talebin kabul edilmesi üzerine ekipler, cadde üzerindeki tabelayı sökerek kaldırdı. Sökülen tabelanın bir süre duvar kenarına bırakıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

22:02
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 22:40:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.