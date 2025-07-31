Birecik'te Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin Halil Olgun (60) isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

Fırat Nehri kıyısında dolaşanlar su yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin Halil Olgun'a ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Olgun'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA -