Birecik'te İşçi Minibüsü Kaza Geçirdi

15.02.2026 19:37
Bir minibüsün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı, 1 yaralının durumu ağır.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde işçi minibüsünün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müslüm Aslan yönetimindeki 02 ADN 456 plakalı işçi minibüsü, Meydan Mahallesi yakınlarında direğe çarptı.

Sürücü Aslan ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

