Birecik ve Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik iki ilçede farklı tarihlerde çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 4 bin 600 paket sigara ve 32 kilogram çay ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.