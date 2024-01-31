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Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye'ye 13 yıl aradan sonra büyükelçi atadı - Son Dakika
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Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye'ye 13 yıl aradan sonra büyükelçi atadı

Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye\'ye 13 yıl aradan sonra büyükelçi atadı

Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'a güven mektubunu sunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni atanan Suriye Büyükelçisi Hasan Ahmed El-Şehi, 13 yıl aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'deki ilk büyükelçisi oldu.

31.01.2024 14:56  Güncelleme: 14:56
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ŞAM, 31 Ocak (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'a güven mektubunu sunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni atanan Suriye Büyükelçisi Hasan Ahmed El-Şehi (solda), 30 Ocak 2024.

Hasan Ahmed El-Şehi, 13 yıl aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'deki ilk büyükelçisi oldu. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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