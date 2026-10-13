Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Şengül, TBMM\'de Kılıç\'a talep dosyasını sundu

Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Şengül, TBMM'de Kılıç'a talep dosyasını sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül'ü TBMM'de konuk etti. Kılıç, emeklilerin taleplerini içeren dosyayı teslim aldı ve mücadelelerini Meclis çatısı altında büyütmeyi sürdüreceğini belirtti.
(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül ile görüştü.
CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizle birlikte bakanlık önündeki eylemimizden sonra, Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül'ü TBMM'de misafir ederek, taleplerini içeren dosyayı teslim aldık. İnsanca yaşanacak bir emekli aylığı, onurlu bir yaşam ve hakça bir düzen için emeklilerimizin mücadelesini Meclis çatısı altında da büyütmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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