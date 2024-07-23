Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Yeşildağ, sendikal barajın kaldırılması için destek istedi ve baraj düzenlemesinin hukuksuz ve Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Yeşildağ, tüm siyasi partilerin düzenlemenin iptali yönünde irade göstermesini istedi ve sendikal özgürlüklere darbe vurulmasına karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

23.07.2024 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, TBMM'de gerçekleşen görüşmede, Yeşildağ sendikal barajın kaldırılması için destek istedi.

Özel'e çalışma yaşamına, kamu emekçilerinin sorunlarına ilişkin konfederasyonunun düşüncelerini ve önerilerini ileten Yeşildağ, baraj düzenlemesinin "hukuksuz ve Anayasa'ya aykırı" olduğunun defalarca tespit edildiğini belirtti.

Bu düzenlemeyi Genel Kurul gündemine getirmenin, hem Danıştay hem de Anayasa Mahkemesi kararına rağmen mümkün olmaması gerektiğini vurgulayan Yeşildağ, tüm siyasi partilerin düzenlemenin iptali yönünde irade göstermesini istedi.

Yeşildağ, baraj uygulamasıyla sendikal özgürlüklere darbe vurulmasına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 00:24:49. #1.11#
SON DAKİKA: Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement