(İSTANBUL) - DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla İstanbul Kartal'da düzenlenen "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" mitinginde konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, "Bütçe teklifine göre 2027 yılında faiz giderleri için 4 trilyon lira ayrılıyor. Soruyoruz AKP iktidarına; Emekliye insanca yaşamaya yetecek aylık vermeye kaynak yok, faize var mı? İşçinin ücretini artırmaya kaynak yok, faiz ödemelerine var mı? Biz bu bütçe anlayışını kabul etmiyoruz" dedi.

DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" mitingi, işçi, sendika, meslek örgütü, emekli derneği temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kartal'da düzenlendi. Yağan yağmura rağmen yurttaşlar taleplerini dile getirmek için toplandı.

Mitingin son konuşmasını yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Türkiye'de milyonlarca işçinin çalıştıkça yoksullaştığını, ücretlerin eridiğini, emeklilerin geçinemediğini belirterek, "Fon soygununda yüz binlerce insanın parasına çökenler, doğru dürüst yargılanmıyor, soygunun faturası kamuya çıkarılıyor. Gençlerimiz işsizlik ve geleceksizlikle, kadınlar eşitsizlikle, güvencesizlikle, şiddetle ve cinayetle karşı karşıya. Bir yanda halkın sofrasındaki ekmek küçülürken diğer yanda büyük sermaye gruplarının karları ve servetleri büyüyor. Biz üretiyoruz, onlar el koyuyor. Biz çalışıyoruz, onlar zenginleşiyor. Üstelik emeğimizin karşılığını alamıyorken; sendikalaşmak istediğimizde işten atılıyoruz, hak aradığımızda baskıyla, kolluk güçlerinin şiddetiyle ve yargı sopasıyla karşılaşıyoruz. Sendikacılar ve öncü işçiler hukuksuzca tutuklanıyor" diye konuştu.

"EMEĞİN ÖZGÜR OLMADIĞI YERDE DEMOKRASİ EKSİKTİR"

Sendika üyesi işçilerin işten çıkarıldığını, grev hakkının engellendiğini söyleyen Atar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçi sınıfının bugün böylesine örgütsüz ve olumsuz koşullara maruz kalmasının altında yatan sebeplere, işbirlikçi ve teslimiyetçi sendikal yapılara karşı işçi sınıfının ve sınıf sendikalarının kesintisiz bir mücadele vermesi gerekiyor. Halkın seçme ve seçilme hakkı da ağır saldırı altında, siyasal haklarımız ve tercihlerimiz kayyum uygulamalarıyla çiğneniyor. Demokratik hak ve özgürlükler üzerindeki baskılar sürüyor. Seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyeleri siyasallaşmış yargı eliyle hapishanelere tıkılıyor. Biz biliyoruz ki bütün bunlar birbirinden bağımsız değildir. Emeğin özgür olmadığı yerde demokrasi eksiktir. Demokrasinin olmadığı yerde işçi hakları olmaz."

"FAİZE 4 TRİLYON TL AYRILIYOR"

2027 yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğünü, açıklanan bütçe teklifine göre 2027 yılında faiz giderleri için 4 trilyon lira ayrıldığını söyleyen Atar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 trilyon lira. Bu ülkenin emekçilerinden, halkından toplanan vergilerle oluşturulan bütçeden yaklaşık 4 trilyon liranın yerli ve yabancı sermayeye aktarılması planlanıyor. Ödeyeceğimiz her 100 TL verginin 20 TL'si faize gidecek. Soruyoruz AKP iktidarına; emekliye insanca yaşamaya yetecek aylık vermeye kaynak yok, faize var mı? İşçinin ücretini artırmaya kaynak yok, faiz ödemelerine var mı? Çocuklarımızın eğitimine, okula aç giden çocuklara verilecek bir öğün yemeğe, halkın sağlığına, barınma sorununa kaynak yok, sermayenin alacaklarına var mı? Biz bu bütçe anlayışını kabul etmiyoruz. Çünkü bütçe yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Bütçe, ülkenin kaynaklarının kimler için kullanılacağının göstergesidir. Bir sınıfsal tercihtir. Bizim tercihimiz bellidir. Sermayeye değil, emeğe bütçe; sömürücüler için değil, halk için bütçe istiyoruz."

ATAR İŞÇİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Yaşanan iş cinayetlerine de dikkati çeken Atar, işçilerin taleplerini şöyle sıraladı:

"İşyerlerinde etkili ve bağımsız denetim sağlanmalıdır. Sendikalar işçi sağlığı ve iş güvenliği süreçlerinde söz ve yetki sahibi olmalıdır. İhmali bulunanlardan, sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden en ağır hesap sorulmalıdır. Çocuk işçiliği anlamına gelen MESEM uygulamasına derhal son verilmelidir. Taleplerimiz gayet somut ve nettir. Adil gelir paylaşımı ve adalet istiyoruz. Asgari ücret işçinin ve ailesinin insanca yaşayabileceği düzeye çıkarılmalıdır. Ücretler enflasyon karşısında korunmalı, yıl içinde güncellenmelidir. Emeklilerimize insan onuruna yaraşır bir aylığın bağlanması ortak talebimizdir.

Vergide adalet istiyoruz. İşçilerin ücretleri üzerindeki ağır vergi yükü hafifletilmelidir. İlk vergi diliminin oranı düşürülmeli ve sabitlenmelidir. Ücretlerimizi yıl içinde eritmeyecek hale getirilmelidir. Servetler ve sermaye kazançları daha fazla vergilendirilmelidir. Halk için bütçe istiyoruz. Kamu kaynakları faiz ödemelerine ve sermayeye sağlanan ayrıcalıklara ve teşviklere değil; eğitime, sağlığa, barınmaya, sosyal güvenliğe ve istihdama ayrılmalıdır.

Sendikal hak ve özgürlüklerimizi istiyoruz. Sendikalaştıkları için işten atılan işçiler işlerine derhal geri alınmalıdır. Yetki itirazlarıyla toplu sözleşme hakkının engellenmesine karşı Anayasa Mahkemesi kararlarına göre yasal düzenleme yapılmalıdır. Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edilmeli, gençlerin eşit ve özgür bir gelecek kurma hakkı güvence altına alınmalıdır."

Kartal'da düzenlenen mitingin yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Atar, herkesi DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin "Gelirde Adalet, Vergide Adalet, Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" sloganıyla 12 Aralık 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceği ortak mitinge davet etti.