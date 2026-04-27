BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına tepkiler büyüyor
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasına tepkiler büyüyor

27.04.2026 14:56
1000’i aşkın sendikacı imza kampanyasına katıldı; emek örgütleri 12 Mayıs’taki duruşma öncesi dayanışma çağrısı yaptı.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasına karşı sendikalardan tepkiler büyüyor. İmza kampanyasında 1000’in üzerinde imza toplandı. Türk-İş, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu İş başta olmak üzere birçok sendika kampanyaya katıldı. İmza metninde iş cinayetlerine dikkat çekilerek, sendikal faaliyetlerin kriminalize edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp, Türkmen’in iş cinayetlerini görünür kıldığı için hedef alındığını belirtti. Avukat Esmer Özer ise davanın işçi haklarını savunmanın yargılanması olduğunu vurgulayarak 12 Mayıs’taki duruşmaya çağrı yaptı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TCK 217/A’nın baskı aracına dönüştüğünü söyledi. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Özkan Atar, tutuklamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, iş cinayetlerine dikkat çeken Türkmen’in tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, sendikal faaliyetlerin kriminalize edilmesine tepki gösterdi. Gıda İş Genel Başkanı Olcay Ozak, işçinin canının hesabını sormanın suç olmadığını söyledi. TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, tutuklu sendikacıların serbest bırakılmasını talep etti. Sendikalar, 12 Mayıs’ta yapılacak duruşmada Türkmen’in serbest bırakılması için mücadeleyi büyüteceklerini duyurdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mehmet Türkmen, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
