Bisiklet Kazasında Talihsiz Ölüm

Bitlis'in Mutki ilçesinde bisikletiyle dereye düşen çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla bisikletle gezen 13 yaşındaki Miraç Barlak, ilçeye bağlı Akıncı köyü bölgesindeki Beyazsu mevkisinde dengesini kaybederek dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Barlak, bölgedeki vatandaşlar tarafından dereden çıkarıldı.
Ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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