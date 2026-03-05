Bismil'de Kaportacıda Yangın Çıktı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kaportacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bismil Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kaportacıda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,