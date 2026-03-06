Bismil'de Mahsur Kalan Balıklar Kurtarıldı - Son Dakika
Bismil'de Mahsur Kalan Balıklar Kurtarıldı

06.03.2026 17:14
Diyarbakır Bismil'de dere suyu yükselince mahsur kalan balıklar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dere suyunun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan binlerce balık, ekiplerin müdahalesiyle yeniden Dicle Nehri'ne bırakıldı.

Bismil ilçesi kırsal Şahintepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nin debisi yükselmesiyle, dere suyu taştı. Dere kenarlarında oluşan adacıklarda ise binlerce balık mahsur kaldı. Köy muhtarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma ile adacığın önündeki toprak engel kaldırıldı. Suyun akışının yeniden sağlanmasıyla balıklar Dicle Nehri'ne bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Hayvanlar, Bismil, Güncel, Çevre, Son Dakika

