Bismil\'de Tarlaya İnnen Kurt Cep Telefonu Kamerasıyla Görüntülendi

Güncel

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde tarlaya inen kurt, çiftçilerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bismil ilçesi kırsal Kazancı Mahallesi'ndeki tarlaya inen kurt, çiftçiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre tarlada dolaşan kurdun, kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Haber- Kamera Seyfettin EKEN-Özcan ARGİNDİYARBAKIR,