Bitlis Ahlat'ta dereye devrilen otomobilde sürücü ve 3 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve 3 yolcu Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tahtı Süleyman Mahallesi Karga Köprü mevkisinde A.A. yönetimindeki 09 K 4671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan yaralı çıkarılan sürücü ile 3 yolcu Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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